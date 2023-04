Wie das Leben wirklich aussieht

Bereits seit einigen Jahren gehört das Themenfeld „Voices from the African Continent: Focus on Nigeria“ zum NRW-Kernlehrplan im Englischunterricht der Qualifikationsphase. Landeskundliche, soziale und kulturelle Aspekte des westafrikanischen Landes und ein Schwerpunkt auf literarischen Aspekten stehen für ein Quartal im Fokus.

Eine „real existing voice“ war kurz vor Ferienbeginn zu Besuch in einem Englisch-Leistungskurs der Q1 des Graf-Adolf-Gymnasiums, als Andrew Igbedion den Kurskameraden seiner Tochter Vanessa für Informationen und ein Interview über sein Heimatland zur Verfügung stand. Kurz nach Beendigung der Unterrichtseinheit eröffnete er der Lerngruppe nochmals den Blick auf die sehr komplexe Gesamtsituation in dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas, das im 19. Jahrhundert von Großbritannien von Nordwesten her kolonisiert wurde.

Mit einem beeindruckenden Überblick über wichtige historische und geopolitische Entwicklungen startete er, gestützt durch ein Tafelbild, in seine Vermittlung vieler sehr komplexer Zusammenhänge. Auch die seit den 1960er Jahren bestehende und durch religiös-stammesgeschichtliche Einflüsse bedingte Bürgerkriegssituation wurde angerissen und mit dem im Unterricht behandelten Roman „Beasts of No Nation“ in Beziehung gesetzt. Die Situation von Kindersoldaten im Norden seines Landes wurde den 15 Schülerinnen und Schülern dadurch noch plastischer als sie es im Roman und dessen Verfilmung wird.

Besonders interessant für die 16-Jährigen war auch die Gelegenheit, Fragen an Andrew Igbedion stellen zu können. Hier waren es vor allem Aspekte des konkreten Lebens in Nigeria, seiner Kultur und seinen Traditionen sowie Igbedions Wahrnehmung von Deutschland, was die Jugendlichen bewegte. Das Interesse reichte von religiösen Traditionen des christlich geprägten Südens bis hin zur Ernährung. Sehr sensibel lotete Igbedion seine Informationen aus, wenn es um weltanschauliche Fragen ging, auch in seinem Statement, dass Rassismus immer – und nicht nur in Deutschland – mit Vorurteilen und mangelndem Wissen der Menschen zu tun habe: Man müsse einfach mehr wissen über die Menschen und man solle ihnen eine Chance geben.

Einen sehr unterhaltsamen abschließenden Exkurs vermittelte der Blick auf einige nigerianische Begriffe, als alle raten konnten, was zum Beispiel „How far“ in Nigeria bedeutet oder „Iwan chop“ – oder auch der doppeldeutige Begriff „Abi“. Dies ist Insider-Wissen, das zunächst auf den Englisch-LK von Dr. Monika Höhl beschränkt bleiben wird, die Andrew Igbedion in ihren Kurs eingeladen hatte – eine Option, die er sehr gerne ergriff, um Interessierten einiges über sein Heimatland berichten zu können, das er so häufig wie möglich besucht und so viel wie möglich für seine zweite Heimat Deutschland verstehbar machen möchte.