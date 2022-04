Wie das Tecklenburger Land zur „Heimat“ wurde

Am Mittwoch, 27. April, wird Dr. Christof Spannhoff in einem Vortrag die Entstehung der Heimatvereine in einem größeren Zusammenhang darstellen. Dazu gehört zum Beispiel, dass sich Deutschland um 1900 vom Agrar- zum Industrieland veränderte. Der Geschichts- und Heimatverein lädt dazu im 100. Jahr seines Bestehens ein. Beginn ist um 19.30 Uhr im Kulturhaus. Der Eintritt kostet sieben Euro.

Zum Thema: Viele Menschen zog es vom Land in die Industrieregionen, um hier Arbeit zu finden. Auf dem Land hielten technische Neuerungen Einzug, die das alte Arbeitsgefüge veränderten. Dieser soziale Umbruch wurde auch von den Zeitgenossen wahrgenommen. Der technische Fortschritt mit seinen gesamtgesellschaftlichen Folgen versprach daher nicht nur eine leuchtende Zukunft, sondern weckte bei vielen auch Ängste.

Das Altvertraute wurde vielfach aufgegeben: Zahlreiche materielle Zeugnisse der Vergangenheit, vor allem Bau-, Kultur- und Naturdenkmäler, aber auch Mundarten, Sitten, Bräuche und Werte wurden zerstört oder zurückgedrängt.

Zeugnisse der Vergangenheit

Unter dem Einfluss neoromantischer Vorstellungen betrachtete man diese Traditionen und Alltagszeugnisse vor allem der ländlichen, handwerklich-bäuerlichen Gesellschaft nun aber als Zeugnisse und Mosaiksteine des „deutschen Volkstums“, das wiederum als Nährboden für die Errungenschaften der deutschen Kultur angesehen wurde. Es entstand eine zivilisationskritische Bewegung, die das Volkstum und seine Zeugnisse als sammel-, untersuchungs- und ausstellungswürdig ansah.

In der Zeit des Kaiserreiches bildete sich so eine breite Palette von reformorientierten, teils idealistisch, teils völkisch-biologistisch orientierten Vereinen. Diese „Heimatbewegung“ erzeugte eine Idylle von „Heimat“ und „Volkstum“, baute landschaftliche Stereotype auf, stellte die Gemeinschaft gegen das Individuum und wertete „das Fremde“ gegenüber der „Heimat“ ab. In der Weimarer Republik gewannen diese Anschauungen an Überzeugungskraft, schienen doch nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg die Werte „Heimat“ und „Volkstum“ sichere Grundlagen für eine soziale, kulturelle und politische Erneuerung zu bieten.

Genau in dieser Zeit entstanden im Tecklenburger Land zahlreiche Heimatvereine und auch der Kreisheimatbund. Der Frage, wie sich diese allgemeine Heimatbewegung konkret im Tecklenburger Land entwickelte, geht der Vortrag von Dr. Christof Spannhoff „Wie das Tecklenburger Land zur ‚Heimat‘ wurde ... Die Anfänge der Heimatbewegung in der Region“ nach.