Willkommen beim Bayrischen Abend

In Dirndl und Lederhosen werden die Gäste beim Bayrischen Abend erwartet. Die Festdiele des Schützenhofes wird weiß-blau geschmückt.

Am Samstag, 29. Oktober, ist es so weit: Nach der langen Pandemiepause geht es wieder rund. Der Schützenverein Lienen-Niederdorf lädt ein zum Bayrischen Abend in die Festdiele des Schützenhofes.

Mit Hochdruck laufen die Vorbereitungen, um auf der dann weiß-blau geschmückten Festdiele für echte Oktoberfeststimmung zu sorgen. Für das leibliche Wohl ist bestens vorgesorgt. Im Ausschank sind unter anderem Festbier in Krügen und feiner Obstler, aber natürlich auch alkoholfreie Getränke. Für eine gute Grundlage steht ein Imbisswagen bereit, heißt es in einem Bericht des Vereins.

Bierkrugstemmen

Eine Riesengaudi wird sicherlich wieder das schon traditionelle Bierkrugstemmen, starke Arme sind gefragt. Für Spannung sorgt danach die Wahl des schönsten und nettesten „Dirndl“ und der schönsten männlichen „Lederhose“. Die Sieger erhalten auch einen Ehrenpreis.

Danach geht die Party richtig ab. Für fetzige Musik und Oktoberfest-Hits bis in den frühen Morgen sorgt der DJ von RST Stallmeier.

Eingeladen sind alle, die im bayrischen Ambiente einen schönen Abend verbringen möchten. Besonders eingeladen ist aber auch der Bruderverein, der Bürgerschützenverein von Brochterbeck, mit seinem Jubelkönigspaar und Hofstaat.

Einlass zu dem Bayrischen Abend ist ab 19.30 Uhr bei freiem Eintritt.