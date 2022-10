Willkommen zum Bummeln

„Wenn ich alt bin, lasse ich mich auch gerne mal durch den Ort chauffieren“, zeigte sich Anja Karliczek begeistert. Beim Sonntagsspaziergang durch Brochterbeck traf sie das Rikscha-Team um Joachim Spuhn aus Lengerich. Gemeinsam mit seiner Frau Margit fuhr er die Senioren durch den Ort. Schon frühzeitig gebucht hatten Hannelore Sirk (91) und Gerti Gröne (87) diesen Sonntagsausflug. Die Decke über die Knie gelegt, den Schal zugebunden – und schon ging es los. Freudestrahlend kehrten sich nach 45 Minuten zurück und erzählten Anja Karliczek von ihrer schönen Tour.

Die Fahrten mit der Rikscha gehörten zum Programm der Herbstschau, zu der die Interessengemeinschaft (IG) am Sonntag eingeladen hatte. Alle Brochterbecker Gewerbetreibenden haben sich an der Aktion beteiligt, erläuterte die Vorsitzende Nathalie Bäumer. Im Bereich der Dörenther und der Wechter Straße präsentierten sie sich. Gerade für die Selbstständigen ist es wichtig, sich mehrmals im Jahr zu zeigen, damit das breit gefächerte Angebot auch wahrgenommen wird. Zudem wird sich in Brochterbeck einiges tun: Geschäfte mit neuen Standorten und neuen Angeboten. Ansporn ist sicher auch der Zuwachs der Bevölkerung. „Aktuell zählen wir rund 2800 Bewohner“, so Nathalie Bäumer.

Am Sonntag spielte das spätsommerliche Wetter den Besuchern und Akteuren in die Karten. So nutzten es viele Eltern mit ihren Kindern, um einen Bummel durch den Ortskern zu machen. Während sich die Erwachsenen umschauten, tobten sich die Kinder auf Hüpfburg und Riesen-Rutsche aus.

Und nun freuen sich alle schon auf das nächste Event: Der Nikolaus-Markt steht in einigen Wochen vor der Tür.