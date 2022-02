Winter-Wunderland und riesige Schneeberge

Genau vor einem Jahr gab es im Tecklenburger Land einen außergewöhnlich starken Wintereinbruch, der den Teutoburger Wald in ein „Winter-Wunderland“ verwandelte.

Schneehöhen, die man sonst nur in den Mittelgebirgen kennt, eröffneten ungeahnte Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. So wurde die stillliegende TWE-Strecke von Wintersportfreunden zwischen Tecklenburg und Brochterbeck zur Langlauf-Loipe umfunktioniert. Auf dem Gutshof Haus Hülshoff hingegen konnte ein schon vor vielen Jahren restaurierter Pferdeschlitten aus der Zeit um 1900 hervorgeholt werden, und mit dem Klang der Schellen am Fahrgeschirr ging es an mehreren Tagen auf gemütliche Fahrten über die tief verschneiten Wege. Für die Wanderer, die diesem Gespann begegneten, bestimmt ein romantischer Anblick.

Nicht so romantisch war die Lage in Tecklenburg. Dort mussten Radlader mit Anhängern ausrücken, um die Schneemassen abzutransportieren. Die weißen Massen türmten sich am Straßenrand und auf den Gehwegen. Auch an Bushaltestellen lagen teilweise haushohe Schneeberge.

Eine Woche später war leider dieser Winterzauber wieder dahin. Tagestemperaturen an die 15 Grad brachten kräftiges Tauwetter.