Wohin mit Brochterbeck?

Das muss ein heißes Eisen gewesen sein, als die Gebietsreform umgesetzt werden sollte. Die Gemeindestrukturen sollten neu geordnet und Grenzen anders gezogen werden. Eine Folge: Aus Tecklenburg Ledde und Leeden wurde die Stadt Tecklenburg. Aber was sollte mit Brochterbeck geschehen? Sollte das Dorf auch Teil Tecklenburgs oder Ibbenbüren zugeschlagen werden? Es war 1973, also vor genau 50 Jahren, als es dazu eine Volksbefragung gab und die Stadtväter sich dennoch anders entschieden, als es die Mehrheit der Brochterbecker wollte.

„Die Nachricht löste meist Freude aus“, titelte diese Zeitung damals, als der Innenminister des Landes das Konzept vorstellte. Das galt zumindest für Ledde und Leeden. Allerdings gab es auch einen Kritikpunkt: „Wir wünschen immer noch, dass die Gemeinde Lotte mit in die Großgemeinde Tecklenburg eingegliedert wird“, äußerte sich damals Florenz Peters, Bürgermeister in Leeden. Das sah auch Tecklenburgs Amtsbürgermeister Gunther Sieg so. Allerdings war es für ihn „wesentlich, dass die Selbstständigkeit Tecklenburgs erhalten bleiben soll.“

Selbstständigkeit Tecklenburgs

Von Brochterbeck war da keine Rede, der größte Teil sollte nach den Plänen zu Ibbenbüren gehören. Das kam damals nicht überraschend − wohl aber das Ansinnen eines Brochterbecker Ratsmitgliedes zu einer Volksbefragung um herauszufinden, wie die Bevölkerung dazu steht. Ein Grund: „Wenn auch die Angliederung Brochterbecks an Ibbenbüren als gegeben hingenommen wird, möchte man die Fremdenverkehrsarbeit wie bisher lieber mit Tecklenburg betreiben“, hieß es 1973 in dieser Zeitung.

Fremdenverkehr

Nur 53 Prozent der Brochterbecker Wahlberechtigten beteiligten sich letztendlich. Eine Mehrheit von 55,55 Prozent sprach sich für einen Anschluss an Ibbenbüren aus. Trotzdem entschied sich der Stadtrat mit sieben gegen fünf Stimmen für einen Anschluss an Tecklenburg. Wesentliches Argument: der Fremdenverkehr. Denn, so hieß es, die gedankliche Verbindung des Namens Ibbenbüren mit dem Begriff „Kohle und Industrie“ störe die Bemühungen der weiteren strukturellen Förderung Brochterbeck im Bereich des Fremdenverkehrs. „Die tatsächlichen Verflechtungen Brochterbecks im Bereich des Fremdenverkehrs sind also − entgegen dem Vorschlag − zu Tecklenburg weit stärker als nach Ibbenbüren. Eine Zuordnung nach Ibbenbüren würde sich für diese Arbeit schädlich auswirken“, so die damalige Befürchtung.

Letztendlich kam Brochterbeck zu Tecklenburg, so entstand die vierpolige Stadt, deren Ortsteile auch heute immer noch ihre eigenen Besonderheiten haben. Dass sie alle einmal eigenständig waren, das ist allerdings mittlerweile Geschichte.