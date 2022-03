Lkw-Fahrer: So gefährlich ist die Parkplatzsuche

Laut Bundesanstalt für Straßenwesen fehlen mehr als 23 300 reguläre Parkmöglichkeiten für Lastwagen an den Autobahnen.

Mehr als 23 000 Stellplätze für Lastwagen fehlen in Deutschland. Harald Schreiber aus Tecklenburg fährt seit über 30 Jahren für eine Osnabrücker Spedition und berichtet, wie unsozial und gefährlich diese Situation ist.

Für Harald Schreiber heißt es von Montag bis Freitag: Laden, Lenken, Liefern. Der Tecklenburger ist Fahrer eines Lastkraftwagens, seine Fracht sind vorzugsweise Bau- oder Rohstoffe, seine Kunden liegen zwischen Flensburg, Osnabrück und Saarbrücken. Zusammen mit durchschnittlich 1,3 Millionen Lkw rollt er täglich über deutsche Autobahnen.

Und Schreiber steht, wie seine Kollegen auch, jeden Nachmittag vor dem gleichen Problem: Wohin mit dem Brummi, um die Ruheregel einzuhalten? Die vor einigen Jahren von der Europäischen Union erlassene Regel sollte eigentlich die Arbeitsbedingungen der Fernfahrer verbessern. Doch sie stellt sie vor Probleme.

Die Not ist groß

Die Not der Fahrer ist groß. Laut Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) fehlen mehr als 23 300 reguläre Parkmöglichkeiten für Lastwagen auf und an Bundesautobahnen. Die Zahl wurde 2018 ermittelt, mittlerweile dürfte der Fehlbedarf weiter gestiegen sein. „Die Parkplätze reichen überhaupt nicht aus. Wenn man nicht schon um 14 oder 15 Uhr anfängt, einen Platz zu suchen, wird es schwierig.“ Schreiber schildert, wie hoffnungslos überfüllt die Rastanlagen bei Einbruch der Dunkelheit sind.

Seit mehr als drei Jahrzehnten sitzt der Tecklenburger auf dem Bock. Er versucht immer frühzeitig, einen Platz auf einer bewirtschafteten Anlage zu ergattern. Das Vorhandensein von sanitären Anlagen ist Schreiber wichtig. „Auch wenn die oft durch die übervollen Plätze entsprechend aussehen“, gesteht er. Er berichtet aber auch von Fahrern, die bis zur letzten Minute fahren und keinen Platz mehr finden. „Die parken aus Verzweiflung dann schon einmal in Nothaltebuchten oder auf dem rechten Seitenstreifen der Abbiegespuren.“ Das sei nicht erlaubt und obendrein lebensgefährlich. Schreiber zufolge kommt es immer wieder zu gefährlichen Auffahrunfällen.

Die Fahrerkabinen der Lkw sind voller Technik. Gibt es denn keine Telematik, damit Fahrer über freie Plätze informiert werden? Es gebe wohl Apps und Angebote, bestätigt der 62-Jährige. Doch was bringt die beste App, wenn schlicht kein Platz frei ist? Schreiber und seine Kollegen beobachten, wie die Infrastruktur in Deutschland, immerhin bedeutendstes Transitland Europas, seit Jahren schrittweise kollabiert, während der Verkehr konsumgetrieben wächst und wächst.

„ »Wir kennen uns oft gut aus, haben unsere Spezialplätze oder können auch abseits der Autobahnen nachfragen, ob wir geeignete Plätze beispielsweise in Industriegebieten nutzen dürfen.« “ Harald Schreiber

Viele Speditionsunternehmen sind derzeit bemüht, eigene Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Sie halten an Filialbetrieben oder auf eigenen Plätzen Parkflächen mit Sanitäranlagen vor. Auch Schreibers Arbeitgeber, die Spedition Munsberg, unterhält solche Plätze: in Köln, Hamburg und Saarlouis. Die Deutsch sprechenden Kraftfahrer hätten es noch vergleichsweise gut, findet der Tecklenburger. „Wir kennen uns oft gut aus, haben unsere Spezialplätze oder können auch abseits der Autobahnen nachfragen, ob wir geeignete Plätze beispielsweise in Industriegebieten nutzen dürfen.“

Letzteres sei aber auch nicht immer ganz ohne. Er berichtet, wie einem Kollegen 500 Liter Diesel abgezapft oder einem anderen die Plane aufgeschlitzt und die Fracht während des Schlafs gestohlen wurde.

Während Schreiber ein Wochenend-Heimschläfer ist, seien die Trucker-Kollegen aus Osteuropa und Vorderasien, die man auch an den Wochenenden auf den Parkplätzen vegetieren sehe, die eigentlichen Leidtragenden. Sie könnten sich nicht artikulieren, sind auf die angebotenen offiziellen Plätze angewiesen, finden häufig keine sanitären Anlagen vor. Oft prallen dann auch noch unterschiedliche Hygienekulturen aufeinander. Kaum einer dieser Kollegen würde auch nur einen Cent für Sanifair ausgeben, ist sich Schreiber sicher.

„Die Aggressivität ist schlimmer geworden. Egal ob zwischen Lkw-Fahrern aus Deutschland und ihren ausländischen Kollegen oder zwischen Lkw- und Autofahrern.“ Er erzählt, wie Letztgenannte sich oft genug hinter seinen Wagen stellen und dort ihr Geschäft erledigten, obwohl die nächste Toilette nur wenige Meter entfernt sei. Unmenschliche Bedingungen erlebt der Lastkraftfahrer häufiger. Und dennoch macht ihm sein Job Spaß. „Ich mache es gerne“, sagt er. Gleichwohl wünscht er sich einen Ausbau der Park-Kapazitäten, damit sich die Lage für die Pausen verbessert. Eine Begrenzung des Verkehrs wäre in vielen Bereichen auch hilfreich, doch die sei leider völlig realitätsfern.