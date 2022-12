Wohnraum ist das große Problem

Das Problem ist nicht neu, aber immer drängender: Es fehlt an Wohnraum für geflüchtete Menschen. Allein in diesem Jahr sind 145 Menschen aus der Ukraine nach Tecklenburg gekommen sowie 45 aus anderen Nationen, zum Beispiel aus Syrien. Diese Zahlen nannten Elisabeth Engbert und Rita Brinkmann, Integrationsbeauftragte der Stadt, in der jüngsten Sitzung des Stadtrates.

MEHR ZUM THEMA Newsblog: Krieg in der Ukraine Seit Februar 694 Stunden Alarmzustand in Kiew

Seit Oktober habe es im Durchschnitt jede Woche drei bis sechs Zuweisungen gegeben. Gerade erst sei eine sechsköpfige Familie angekommen. „Ab dem 4. Januar erwarten wir die nächste Zuweisung“, erläuterte Rita Brinkmann. Noch ist alles im Griff, aber die Lage wird nicht einfacher. „Noch müssen wir keine Schule oder Sporthalle als Unterkunft herrichten.“

Die beiden engagierten Frauen haben ihr Integrationsbüro im alten Rathaus und sind dort zugleich „Sozialpunkt und Anlaufstelle“ für die geflüchteten Menschen mit all ihren Sorgen und Anliegen. Betreuung, Ausfüllen von Anträgen, organisatorische Aufgaben gehören ebenso dazu wie die Vorbereitung der Neuzuweisungen. „Wir bekommen die Daten fünf Tage vorher, mehr nicht. Das ist eine Herausforderung“, berichtete Rita Brinkmann aus dem Alltag. Gearbeitet werde nach dem „WAS-Prinzip“: Wohnung, Arbeit, Sprache. „Wir helfen dabei.“

Die Wohnsituation ist der große Knackpunkt. Man versuche, die Menschen nach Nationalitäten aufzuteilen. Im alten Rathaus seien noch fünf Zimmer frei sowie eines in einem anderen Haus. Ab Januar komme noch ein Haus in Leeden hinzu. „Der Abfluss in eigene Wohnungen ist nicht halb so groß wie der Zustrom“, so Rita Brinkmann. Sie rief dazu auf, das Thema langfristig anzupacken. „Es ist kein öffentlicher sozialer Wohnraum da.“ Ihre Idee: In allen vier Ortsteilen Unterkünfte als Puffer zu schaffen.

Wichtig und hilfreich ist für die Integrationsbeauftragten die Netzwerkarbeit. Es gebe sehr viele Kontakte zu anderen Institutionen, berichtete Elisabeth Engebert. Zudem sei es wichtig, die ehrenamtliche Arbeit auf breitere Füße zu stellen.

Die zahlreichen Flüchtlinge aus der Ukraine würden andere Probleme mit sich bringen als die anderen Geflüchteten. „Sie sind mitten aus ihrem Leben gerissen worden, das erstmal vorbei ist“, schilderte Rita Brinkmann die Lage. Das hätten sie so noch nicht verinnerlicht und seien deshalb noch nicht so weit, ein neues Leben anzufangen. Das sei zum Beispiel bei Syrern und Afghanen anders. „Die wollen sofort loslegen.“

Um die Arbeit der Integrationsbeauftragten zu unterstützen, hat die Stadt inzwischen eine weitere Stelle in Vollzeit ausgeschrieben.

Abschließend appellierte Bürgermeister Stefan Streit an alle Bürger mitzuteilen, wo es noch freie Kapazitäten beim Wohnraum gebe. Die ganze Dramatik sei noch nicht deutlich geworden: Die Probleme würden nur durch Notunterkünfte aufgefangen werden können. Spätestens Ende Januar seien sie vorgesehen.