Wundervoll – und schmerzhaft

Die Länder der Welt erkunden, einmal aus den geregelten Bahnen des Lebens ausbrechen – diesen Traum erfüllt sich Familie Howe. Sie ist auf Weltreise und berichtet in regelmäßigen Abständen von ihren Erlebnissen – dieses Mal von den Galapagos-Inseln:

„Wie eigentlich überall, wenn wir irgendwo ankommen, wird erst einmal die Unterkunft inspiziert. Unsere erste Etappe auf den Inseln startete auf Santa Cruz, die Insel, die mit einer Fläche von 986 Quadratkilometern die zweitgrößte Insel des Galapagos Archipels darstellt.

Unsere Unterkunft lag direkt in Puerto Ayora, mit seinen rund 15.000 Einwohnern die größte Siedlung der Insel. Die Hafenbucht von Puerto Ayora, die Academy Bay, ist bei Weltumseglern genauso beliebt wie bei Seelöwen und Pelikanen. Abseits der Stadt ziehen die atemberaubenden Natur­attraktionen der Insel an der Küste und im Hochland die Einheimischen und Besucher gleichermaßen an.

Wundervolles Fleckchen Erde

Schließen Sie einen kurzen Augenblick die Augen und stellen Sie sich windgepeitschte Strände, üppige Reservate, in denen Riesenschildkröten frei herumlaufen, massive Vulkankrater und abgelegene Schwimmlöcher vor, an denen Sie von sonnenverwöhnten Klippen in ruhiges, türkisfarbenes Wasser tauchen können. Es ist wirklich ein ganz wundervolles Fleckchen Erde.

In der Unterkunft angekommen, war es mittlerweile schon weit nach Mittag – und der Hunger machte sich bei uns lautstark bemerkbar. Gerade in den lateinamerikanischen Ländern ist die Tatsache, dass eigentlich jedes Restaurant für schmales Geld einen Mittagstisch anbietet, eine Wohltat für Bauch und Geldbeutel. Dabei wird eben gegessen, was auf den Tisch kommt.

So stiefelten wir also los und entdeckten in unmittelbarer Nähe unseres kleinen Domizils ein kleines, niedliches Restaurant. Lautes spanisches Stimmengewirr ließ auf eine übermäßige Besetzung durch lokale Feinschmecker schließen – eigentlich überall auf der Welt ein untrügliches Zeichen guter Küche.

Wir quetschten uns an einen der kleinen Tische und warteten voller Vorfreude auf die lokalen Köstlichkeiten. Da wir nicht nur hungrig, sondern auch in großem Maße durstig waren, fand der schnell gebrachte Saft – der zum größten Teil aus Wasser bestand – in Windeseile sein Ziel. Dass das Wasser in den hiesigen Restaurants zum großen Teil aus der Lagune kommt und für europäische Mägen nur bedingt geeignet ist, wussten wir da noch nicht. Geschmeckt hat man es jedenfalls nicht. Dann gab es Suppe und gebratenen Reis mit Gemüse.

Frisch gestärkt ging es anschließend auf Erkundungstour. Die vom Hostal bereitgestellten Fahrräder machten das Entdecken der Insel zu einer Wohltat. Unsere erste Fahrt führte uns zum Pier. Schon dort ist es schlicht unglaublich: Seelöwen, die dösend in der Sonne schlafen, Pelikane, Fregattvögel und Blaufußtölpel, die sich kreischend um Fisch streiten, Riesenechsen, die samt Großfamilie gemächlich über die Straßen trapsen.

Mensch und Tier in wirklich unglaublicher Koexistenz, keine Scheu und kein Gezeter. Man kann es nur schwerlich in dafür passende Worthülsen fassen, man muss es einfach gesehen haben. Stundenlang standen wir einfach nur da und haben die Szenerie auf uns wirken lassen, bevor wir am frühen Abend, berauscht von diesen ganzen Eindrücken, zurück in unser Hostal geradelt sind. Auf der Dachterrasse genossen wir ein einfaches, schnell zubereitetes Mahl, bevor wir – erledigt von den Ereignissen des Tages – früh zu Bett gingen.

Mitten im nächtlichen Dunkel fing es dann an. Bemerkbar machten sich zuerst leichte Magenschmerzen, die noch nicht darauf schließen ließen, wohin es mich noch in der Nacht bringen sollte. Nach nur wenigen Stunden waren die Schmerzen kaum noch auszuhalten und ich rief Julio, den Hostal-Besitzer, an. Mit einem Taxi ging es ins nahe gelegene Hospital.

Jetzt ist Hospital nicht gleich Hospital und denkt man an ein modernes, großes Gebäude am schicken Strand, so holte mich der Anblick der kleinen Unterkunft doch schnell auf den Boden der Tatsachen zurück und verursachte gleich noch größere Schmerzen. Mit letzter Kraft zog es mich in den Empfangsbereich – bei dem es dann erstmal nicht weiterging. So ist das auf einer kleinen Insel. Ärzte gibt es nicht im Überfluss und so muss der schmerzgeplagte Urlauber zunächst und notgedrungen mit einem der wenigen Plastiksitze vorlieb nehmen, bevor er untersucht werden kann.

Schmerzgeplagter Urlauber

Das erste, was ich von dem Arzt sah, waren seine Turnschuhe. Fast zeitgleich lugte ein schwarzer Wuschelkopf, zu dem zwei verschlafene Augen gehörten, durch den spärlich zugezogenen Plastikvorhang. Da ich mittlerweile vor Schmerzen kaum sprechen konnte, war ich überaus froh, dass meine motorischen Fähigkeiten noch funktionierten und mein Zeigefinger dermaßen resolut auf meinen Magen zeigte, dass auch dem Letzten hätte klar sein müssen, wo die Wurzel des Übels lag.

Wenige Minuten später fand ich mich auf einer klapprigen Liege wieder. Neben einer schmierigen, mit einer bräunlichen Soße besprenkelten Steckdose, die ich noch heute glasklar vor Augen habe, stand eine feist dreinblickende Schwester, die mir den Tropf anlegte. Mir war mittlerweile alles egal, ich wollte nur, dass man mir irgendwas in den Körper pumpt, was die Schmerzen ausschaltet. Dass man mir ein Medikament verabreichte, auf welches ich seit jeher stark allergisch reagiere, war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar – hätte ich vermutlich aber auch bei Nachfrage gar nicht mehr gewusst, benebelt wie ich war.

Aufgefallen ist das wenig später meiner Frau, die zwischenzeitlich im Hospital angekommen war und panisch den Arzt heranwinkte. Schnell kam Bewegung in die ganze Szenerie und es dauerte nicht lange, da fand auch eine überaus hohe Dosis Cortison seinen Weg über den Schlauch in meinen Körper. Man wollte wohl einen allergischen Schock vermeiden. Mir indes war noch immer alles egal. Ich war einfach nur froh, dass der Schmerz weg war und döste zufrieden vor mich hin.

Am Vormittag brachte man mich zurück in unsere Bleibe, wo ich die nächsten zwei Tage mit meinem Zimmer vorlieb nehmen musste. Am dritten Tag war ich umso begieriger darauf zu erfahren, was die Insel noch alles für uns bereithielt.

Über die Schönheiten der Galapagos-Inseln berichten wir dann im nächsten Teil unser Kolumne.

