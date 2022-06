Wunschliste ist lang und realistisch

Eine Erweiterung der Grundschule in Brochterbeck ist dringend notwendig. Nun wird eine Vorplanung präsentiert.

Erweiterung der Grundschule in Brochterbeck

Der Standort der Teutoburger-Wald-Schule in Brochterbeck platzt mittlerweile aus allen Nähten. Ein zweigeschossiger Erweiterungsbau soll Abhilfe schaffen.

Noch platzt die Grundschule in Brochterbeck aus allen Nähten. Aber das soll sich in absehbarer Zeit ändern: das Gebäude soll erweitert werden. Gemeinsam haben Stadtverwaltung, Schulleitung und die Diakonie als Träger des offenen Ganztags einen Vorentwurf erarbeitet, der am Mittwoch, 15. Juni, Im Fachausschuss vorgestellt werden soll.

Dass eine Erweiterung dringend notwendig ist, hatte ein Fachberatungsbüro bereits 2019 eindeutig festgestellt. Fehlende Inklusionsräume, fehlende Räume für differenzierten Unterricht und fehlende Büros – die Liste ist lang. Im nächsten Schuljahr müssen zudem zwei Eingangsklassen gebildet werden.

Gewünscht beziehungsweise erforderlich: ein Lehrerzimmer, das abgekoppelt vom lärmenden Schulbetrieb sein soll. Die Offene Ganztagsgrundschule (OGGS) und die Mensa sollen sich im Erdgeschoss befinden, damit es eine Sichtbeziehung zum Schulhof gibt. Die WC-Anlagen für Schüler sollen sowohl von außen als auch von innen begehbar sein. Es soll zudem die Möglichkeit geben, dass eine Sitzung mit allen Lehrkräften während des laufenden Betreuungsbetriebes der OGGS stattfinden kann. Die Mensa soll zudem keine eigenständige Räumlichkeit im Erdgeschoss sein, sondern auch multifunktional, zum Beispiel als Aula, genutzt werden können.

Multifunktionale Mensa

Während sich künftig im Erdgeschoss des Erweiterungsbaus der Mensabereich, Küche, OGGS-Büro und WC-Bereich befinden, sollen im Obergeschoss das Büro der Schulleitung und Sekretariat, Lehrerzimmer, Besprechungszimmer sowie ein Büro für die Sozialarbeit untergebracht werden.

Zudem soll eine Erweiterungsmöglichkeit durch einen weiteren Anbau berücksichtigt werden für den Fall, dass die Anmeldezahlen für die OGGS weiter steigen und so zusätzlicher Raum benötigt wird.

Die optische Gestaltung des Anbaus soll sich an den Bestandsbau anpassen.

Die Sitzung des Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschusses beginnt am Mittwoch, 15. Juni, um 18.30 Uhr im Kulturhaus.