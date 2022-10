Zahl der Gäste steigt weiter an

Die Zahl der Gästeankünfte steigt wieder deutlich an. Wie IT.NRW als Statistisches Landesamt mitteilt, kamen im August 4363 Übernachtungsgäste nach Tecklenburg. Das sind im Vergleich zum August 2021 17,9 Prozent mehr. Vor allem Besucher aus dem Ausland sorgen für ein dickes Plus. Deren Zahl ist um 56 auf 638 gestiegen. Die Zahl der Übernachtungen wuchs um 3,9 Prozent auf 15 146 beziehungsweise bei den ausländischen Gästen um 3,1 Prozent auf 2191. Im Durchschnitt blieben die Besucher 3,5 Tage in der Festspielstadt. In der Statistik erfasst sind Übernachtungen in Häusern mit zehn und mehr Betten. Die Zahl der Übernachtungen in den nordrhein-westfälischen Betrieben insgesamt war im August 2022 mit rund fünf Millionen um 21 Prozent höher als im August 2021 (damals: 4,2 Millionen) und um 2,5 Prozent höher als im August 2019 (damals: 4,9 Millionen). Außerdem stieg die Zahl der Gästeankünfte gegenüber dem August 2021 (damals: 1,7 Millionen) um 30,7 Prozent auf 2,2 Millionen.