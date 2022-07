Zauberer Hatino begeistert die Kinder

Mit einem bunten Programm feierten die Kita-Kinder und ihre Familien das fünfjährige Bestehen des Kindergartens „Waldwichtel“. Bernadette Wiegand, Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbands im Tecklenburger Land, und Gudrun Baackmann, die beim Kreisverband zuständige Fachbereichsleiterin, bedankten sich beim kompletten „Waldwichtel“-Team und dem Elternrat für die gelungene Vorbereitung der Feierlichkeiten.

Neben einer Hüpfburg gehörte der Auftritt des Aktionszauberers Hatino zu den Höhepunkten des Tages. Die Tecklenburger Feuerwehr ist mit einem Einsatzwagen „zum Anfassen“ vor Ort gewesen und sorgte mit einem Wurststand auch für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher. Ein Eiswagen und eine vom Elternrat organisierte Cafeteria vervollständigten das kulinarische Angebot.

Kulinarisches Angebot

Das weitläufige Grundstück der DRK-Kita bot bei strahlendem Sommerwetter eine tolle Kulisse für die Jubiläumsfeier. Das Gebäude, das sich mit seiner Holzfassade, bodentiefen Fenstern und geschwungenen Wandformen elegant in die Landschaft in direkter Nähe zum Wald einfügt, bietet Platz für 60 Kinder im Alter von sechs Monaten bis hin zum Schuleintritt. Im Innenhof und im Außenbereich der Kita ist eine Spiel-Landschaft entstanden, die bei Kindern keine Langeweile aufkommen lässt.

Der Startschuss für die „Waldwichtel“ fiel 2017, damals noch in provisorischen Containern auf dem Grundschulgelände in Ledde. Gleichzeitig wurde der Grundstein für das neue Gebäude in Tecklenburg gelegt, das im Mai 2019 bezogen werden konnte.