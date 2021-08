Zeitlose Klassiker des Rock’n’Roll

Mit energiegeladenem Rock’n’Roll der 1950er Jahre verabschiedet sich die Reihe der Picknick-Konzerte schwungvoll in die Winterpause. Gitarrist und Vocalist „The Blackbird“ tritt zusammen mit Tobias Kabiersch am Bass und dem Percussionisten Leonardo von Papp am Sonntag, 22. August, im Park von Haus Hülshoff auf.

Hinter „The Blackbird“ verbirgt sich der gebürtige New Yorker Greg Dinunzi. 1996 führte ihn eine amerikanische Tourneeproduktion des Musicals „Grease“ nach Deutschland.

Als „The Blackbird“ veröffentlicht der Wahl-Berliner seine eigene Musik mit Elementen aus Blues, Rock und Americana. Daneben ist er in der deutschen Musicalszene aktiv und war bei den Freilichtspielen Tecklenburg mehrmals Teil des Orchesters. Begleitet wird er am Sonntag von dem Schlagzeuger und Percussionisten Leonardo von Papp, der ebenfalls bei vielen Bühnenshows mitwirkte. Das Trio komplett macht Bassist und Arrangeur Tobias Kabiersch, der unter anderem mit der Sängerin Dominique Lacasa ein Popduo aus Gesang und Bass bildet und im Symphonic Pop Orchestra gemeinsam mit anderen gestanden Profimusikern und -sängern Popmusik und klassische Musik miteinander verbindet. Gemeinsam präsentieren die drei versierten Klangkünstler dem Publikum in Tecklenburg eine feinsinnig zusammengestellte Mischung aus eigenen Kompositionen und zeitlosen Klassikern des Rock’n’Roll und Blues.

Das Konzert beginnt um 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr). Die Karten kosten 20 Euro. Erhältlich sind sie per E-Mail (info@tecklenburgevents.com / Website - www.tecklenburgevents.com) sowie in den Geschäften Landart, Landrat-Schultz-Straße 12 in Tecklenburg, und Mediterrana, Am Alten Posthof 13 in Ibbenbüren.