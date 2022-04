Zuhören und ganz genau hinschauen

Zum Beginn der Visitation der evangelischen Kirchengemeinde Tecklenburg vom 3. bis zum 7. April fand am Sonntag in der Stiftskirche in Leeden ein Auftaktgottesdienst statt. Superintendent André Ost nutzte die Gelegenheit, die Gemeindemitglieder zu begrüßen und über den Ablauf der Visitation zu informieren.

„Die Kirchengemeinde Tecklenburg steht wie unser ganzer Kirchenkreis vor großen Herausforderungen. Immer weniger Gemeindeglieder, geringere Finanzkraft und weniger Personal bedeutet, dass wir unsere kirchliche Infrastruktur entsprechend anpassen und zukunftsfähig aufstellen müssen“, sagte Superintendent André Ost schon im Vorfeld der Besuchswoche.

„ »Jedes Jahr einmal schaut der Kreissynodalvorstand in einer der Kirchengemeinden unseres Kirchenkreises einmal ganz genau hin.« “ Superintendent André Ost

Pfarrer Björn Thiel, der den Gottesdienst abhielt, lud die zahlreich versammelten Gemeindeglieder zur anschließenden Gemeindeversammlung ein, zu einem ersten Austausch von Ideen und Gedanken. „Visitation hat tatsächlich mit Hinschauen zu tun. Jedes Jahr einmal schaut der Kreissynodalvorstand in einer der Kirchengemeinden unseres Kirchenkreises einmal ganz genau hin“, so Superintendent Ost.

Im Mittelpunkt der Besuchstage werden die Zukunftsfragen rund um das haupt- und ehrenamtliche Personal, den Gemeindehaushalt, die Gebäudebewirtschaftung und die Friedhofsverwaltung stehen. Ein Expertenteam, bestehend aus Mitgliedern des Kreissynodalvorstands (KSV) und Fachleuten aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen sowie der Verwaltung wird in der Gemeinde zu Gast sein und ausführliche Gespräche mit den Verantwortlichen führen. Dabei geht der Blick nicht nur zurück, sondern auch nach vorne.

Die Formen der Gemeindearbeit sind im Wandel – in Zeiten der Pandemie wurde dies besonders deutlich: „Vertraute, klassische Kreise bröckelten, traditionelle kirchliche Bindungen lösten sich, der Aufbruch ins digitale Zeitalter ist längst passiert“, so André Ost. Auch ein Gespräch mit Bürgermeister Stefan Streit ist geplant.

Es soll zum Beispiel ausgelotet werden, welche der alternativen, neuen Formen, mit denen die Kirchengemeinde experimentiert, eine Chance in der Zukunft haben. Auch die Besonderheit der Tecklenburger Gemeinde, die Verantwortung für gleich vier historische Kirchen und zahlreiche andere Gebäude zu haben, stellt in Zukunft eine Herausforderung dar.

Der Auftakt an Judika, dem fünften Sonntag der Passionszeit stimme schon einmal hoffnungsfroh, so Pfarrer Thiel: „Schauen wir, was uns die Visitation bringen wird, ob am Ende eine Himmelfahrt steht.“