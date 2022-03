Zum Abschluss gibt es Rockabilly

Die Musiklose Zeit ist vorbei: In diesem Sommer soll es in Ledde wieder ein Carport-Musikfestival geben.

Im vergangenen Jahr musste es pandemiebedingt ausfallen, aber in diesem Jahr plant die Interessengemeinschaft Ledde für Sonntag, 12. Juni, die fünfte Auflage des Carport Musikfestivals.

In der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr werden wieder im kleinsten Ortsteil Tecklenburgs unterschiedliche Musikgruppen in der „Getreidesiedlung“ unter den Carports der Anwohner ein buntes Musikprogramm darbieten. Vom Solisten über kleinere Bands bis hin zu größeren Ensembles und Chören aus dem Tecklenburger Land wird wieder alles vertreten sein.

Anmeldefrist

In den Jahren zuvor hatten sich über 20 Gruppen angemeldet mit insgesamt zwischen 250 und 280 Teilnehmern. Die Anmeldefrist für Musikgruppen läuft demnächst ab. Sollten sich noch Gruppen anmelden wollen, finden sie alle Infos dazu auf der Homepage der Interessengemeinschaft unter Ledde.de.

Als Höhepunkt und gemeinsamen Abschluss für den Abend konnte die Interessengemeinschaft für dieses Jahr die Gruppe „The Silverettes“ gewinnen, ein weibliches Rockabilly Gesangstrio, das ab 18.15 Uhr für alle Besucher, Teilnehmer und Anwohner ein Open Air Konzert auf dem Wendehammer Dinkelkamp spielen wird. Die drei Musikerinnen waren schon als Support für Dick Brave & The Backbeats, Boppin B. oder Boss Hoss überaus erfolgreich. Ihr frischer Musikmix aus Gestern und Heute sowie der dreistimmige Satzgesang schaffen eine Atmosphäre voller Spannung und Energie, die jeden in den Bann zieht, so heißt es in ihrem Pressetext. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, teilt die Interessengemeinschaft mit.