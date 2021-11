Zum Auftakt spielt Michiaki Ueno

Am Sonntag, 21. November, um 11.30 Uhr startet mit einer Matinee des Cellisten Michiaki Ueno, jüngst erster Preisträger des Internationalen Musikwettbewerbs in Genf, die Saison 21/22 der Wasserschlosskonzerte auf Haus Marck. Erklingen werden die Solosuiten Nr. 2,3 und 6 von Johann Sebastian Bach.

Sein begnadetes Spiel und seine Ausstrahlung verzaubern das Publikum regelmäßig, schreiben die Veranstalter. Im Wechselspiel zwischen sublimer Zurückhaltung und der Fähigkeit, mit voller Energie zu musizieren, verschiebe Michiaki Ueno die Grenzen des Fassbaren. Ungläubig bleibe der Zuhörer zurück ob des Gehörten. Es verwundere daher nicht, dass er Ende Oktober den Concours Genève gewonnen habe, einen der renommiertesten Wettbewerbe weltweit.

Wettbewerbsgewinner

Solistisch konzertierte Michiaki Ueno bereits mit dem Warsaw Philharmonic Orchestra, der New Japan Philharmonic, dem Tokyo Philharmonic Orchestra, dem Russischen Nationalorchester und dem Orchestre de la Suisse Romande.

Am 5. Dezember gastieren der Sänger Alexander Kalina sowie die Pianistin Rachel Doubijanski mit einer faszinierenden Mischung aus Liedern von Mussorgski und Schubert. Das Barocktrio „La Réjouissance“ ist am 12. Dezember auf Haus Marck zu hören. Von Carl Philipp Emanuel Bach bis zum russischen Komponisten Alexander Mosolov bringt Arash Rokni am 6. Februar seine Begeisterung für Klaviermusik in all ihren Facetten zu Gehör.

Eine stimmungsvolle Darbietung verspricht der Auftritt des Gitarristen Anthony Ilenio Lauber am 20. März. Mit dem Cellisten Sam Lucas an der Seite der Pianistin Ani Ter-Martirosyan am 10. April sowie dem Klavierduo Kim & Hanßen am 1. Mai wird dann der feurige open air- Sommer eingeleitet: Das Multiphonic Saxophonquartett (29. Mai) und das Kammerorchester Chordofonia (19. Juni) garantieren Erlebnisse auf höchstem musikalischen Niveau.

Eintrittskarten zu 25 Euro gibt es über das Konzertbüro (

05 41/40 71 28 73), tickets@wasserschlosskonzerte.de sowie bei der Tourist-Information in Tecklenburg.