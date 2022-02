Zwei Eingangsklassen in Brochterbeck

Am Grundschul-Standort in Brochterbeck werden im Sommer 35 Kinder eingeschult. Es gibt zwei Eingangsklassen.

106 Kinder sind an der Teutoburger Wald-Schule für das Schuljahr 2022/23 angemeldet worden. Das berichtete Franz-Josef Kordsmeyer, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, am Dienstagabend im Stadtrat. Die meisten Kinder, nämlich 35, kommen aus Brochterbeck. Dort sollen deshalb zwei Eingangsklassen gebildet werden. Jeweils eine Eingangsklasse gibt es an den Grundschul-Standorten in Ledde (22 Kinder), Leeden (22 Kinder) und Tecklenburg (27 Kinder).