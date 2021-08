Ihre Werke basieren auf dem Spaß am Leben und den Farben dieser Welt: Barbara Bienemann stellt am Sonntag ihre Bilder im Gesundheitszentrum „Vithera“ aus.

„Health meets art! – Kunst und Vitalität unter einem Dach.“ Unter diesem Titel steht eine Ausstellung, auf der Barbara Bienemann am Sonntag einige ihrer Werke im Therapie- und Gesundheitszentrum „Vithera“ am Altstadtparkplatz präsentiert. Dort gibt die Künstlerin zwischen 10 und 18 Uhr einen Einblick in ihr Schaffen. Zugleich freuen sich Anja Manecke und Edgar Bosse, ihr Trainings- und Therapiekonzept vorzustellen. Der Eintritt ist frei.

„Meine Werke basieren auf dem Spaß am Leben und den Farben dieser Welt“, teilt Barbara Bienemann mit. „Inspiriert durch zahlreiche Reisen zu exotischen Zielen wie Australien, Thailand, Bali, den Seychellen oder der Karibik versuche ich, meine Eindrücke mit Acrylfarben auf der Leinwand festzuhalten: Die kulturelle Vielfalt, die Fülle an Farben, Formen und Mustern faszinieren mich immer wieder aufs Neue“, erklärt die Tecklenburgerin.

Fülle an Farben

Im kommenden Februar werden einige ihrer Werke in einem Kunstband in Madrid abgebildet. Geplant ist eine Zusammenarbeit mit der Van Gogh Art Gallery für die „Modern and Contemporary Art Show“ in Marbella.

In ihren Werken vermeidet Barbara Bienemann jeglichen Bezug zur Gegenständlichkeit, weshalb sie ihren Stil als „abstrakt, intuitiv und voller Energie“ bezeichnet. „Starke Kontraste, vielfältige Muster und lebendige Farben schaffen eine Balance zwischen Chaos und Kontrolle“, erläutert die hauptberufliche Pädagogin, die Kunst als Teil ihres Lebens sieht.

Dass ihre Bilder im Gesundheitszentrum präsentiert werden, erfülle durchaus einen tieferen Sinn. Therapie und Kunst – „da begegnen und ergänzen sich am Sonntag auch physische und mentale Gesundheit“, sagt Barbara Bienemann. Edgar Bosse kann dem zustimmen: „Unser ganzheitlicher Therapieansatz, bei dem der Mensch im Vordergrund steht, ist genauso individuell und persönlich wie die Bilder, die gezeigt werden.“