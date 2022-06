Wenn der Generationenwechsel ansteht: Tobias Zimmer aus Hörstel-Riesenbeck will Familienunternehmen und Mittelständler im Kreis bei der Unternehmensnachfolge unter die Arme greifen.

„Ein Riesenthema in vielen Firmen“: Tobias Zimmers Geschäftsidee könnte im Idealfall den Druck bei der Unternehmensnachfolge bei den Mittelständlern in der Region mindern

Viele Mittelständler im Kreis Steinfurt, oft alteingesessene und überaus erfolgreiche Familienunternehmen, haben ein und dasselbe Problem: Sie wissen nicht, wie sie die bald anstehende Unternehmensnachfolge regeln sollen. Nachkommen gibt es entweder keine oder sie wollen nicht in die elterliche Firma einsteigen. Und das emotionsbehaftete Traditionsunternehmen einfach so verkaufen, womöglich noch an einen windigen Finanzinvestor? Nein, bloß das nicht!