Touristiker und Kulturschaffende im Austausch

Groß war die Freude bei den Touristikern und Kulturschaffenden im Kreis Steinfurt, sich nach langer Corona-Pause endlich einmal wieder „live“ austauschen zu können – das Amt für Kultur, Touristik und Heimatpflege des Kreises hatte zum Netzwerktreffen in die Villa Hecking in Neuenkirchen eingeladen.

Nach einer langen coronabedingten Pause war es nun endlich wieder so weit: Rund 30 Akteure folgten der Einladung von Kirsten Weßling, Kreis-Kulturamts-Leiterin, Cornelius Hindersmann, Tourismusförderer des Kreises, und Kreis-Kulturmanagerin Kristina Dröge in die Villa Hecking in Neuenkirchen. Den Teilnehmenden war anzumerken, wie groß das Bedürfnis nach dem persönlichen Austausch ist – die Stimmung war von Wiedersehensfreude geprägt.