Tüte „Lachgummis“ bringt Ladendieb vor den Kadi

Strafprozess geht in eine zweite Runde

Wer im Aldi eine Tüte „Lachgummis“ für 1,49 Euro klaut, kann sich danach auch schon mal auf der Anklagebank eines deutschen Amtsgerichts wiederfinden. So wie ein 63-jähriger Mann aus Gronau. Gegen ihn ist am Dienstag in Steinfurt wegen „Diebstahls geringfügiger Sachen“ der Prozess gemacht worden.