Über Konsum und Wegwerfen in der Weihnachtszeit

Weihnachten freut sich so manche und mancher über neue Elektrogeräte. Wohin aber dann mit den alten, die man jetzt nicht mehr benötigt? Hier kommt eine kleine Wertstoffkunde aus gegebenem Anlass. Außerdem: Warum die Rückgabe am Wertstoffhof nur die zweitbeste Wahl ist.

Aufgrund zahlreicher Nachfragen hier nochmal ein wenig Aufklärung in Sachen Wertstoffentsorgung. Denn auf den Wertstoffhöfen im Kreis Steinfurt herrscht in diesen Tagen wieder das jahreszeitlich typische, sehr rege Treiben. Alljährlich vom sogenannten „Black Friday“ bis nach Weihnachten werden viele Dinge neu angeschafft – und die ausrangierten entsorgt. Nicht immer klappt das so, wie es sollte.