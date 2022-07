„Diese Wagen werden Leben retten!“

In dieser Geschichte gibt es eine ganze Reihe kleiner und gar nicht so kleiner Helden. Es gibt menschliches Leid und ganz viel Mitgefühl. Diese Geschichte handelt schließlich von Menschen, die spontan helfen wollten und dafür eine Menge auf sich nahmen.

Insgesamt drei Krankenwagen, darunter zwei aus dem Kreis Steinfurt, haben der SPD-Bundestagsabgeordnete Jürgen Coße und die Organisation „Archemed“ jetzt an der polnisch-ukrainischen Grenze an ukrainisches Krankenhauspersonal übergeben. Inzwischen sind sie in der stark zerstörten Großstadt Charkiw angekommen.

Die Millionenstadt Charkiw in der Ukraine war vor dem Krieg ein guter Ort, um dort zu leben. Nach Kiew die zweitgrößte Stadt des Landes, mit viel Industrie und noch mehr Wissenschaft und Kultur. Jetzt liegen weite Teile der Metropole in Trümmern. Zerbombt und weiterhin nahezu täglich unter Beschuss. Auch die medizinische Versorgung ist hochgradig problematisch. So gibt es kaum noch einsatzfähige Krankenwagen in Charkiw.