Verunglückter Lastwagen wird in der Nacht geborgen 

Auf der A 30 ist es am Mittwochmorgen zwischen Salzbergen und Rheine zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei ist ein Lastwagen in eine Böschung gestürzt.

Ein Unfall auf der A 30 sorgte am Mittwochmorgen für Verkehrsbehinderungen.

Die Autobahn 30 wurde am Mittwochmorgen in Fahrtrichtung Amsterdam vorübergehend voll gesperrt. Der Verkehr staute sich daraufhin kilometerlang. Am Mittag gab die Polizei die Straße wieder frei.

Nächtliche Bergung mit Kran

Die Bergung des verunglückten Lastwagens soll laut Polizei in der Nacht zu Donnerstag mit einem Kran erfolgen. Dafür wird die Autobahn 30 zwischen Rheine und Salzbergen voll gesperrt. In Fahrtrichtung Amsterdam soll die Sperrung von 22 Uhr bis 5 Uhr andauern, in Fahrtrichtung Osnabrück von 24 Uhr bis 5 Uhr.

Angaben zum Unfallhergang machte die Polizei nicht. Auch ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Autofahrer, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Wir berichten weiter.