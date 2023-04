Tod, Schmerz, Verlust: Polizei zeigt Schülern „harte Realität“ 

Bilder von zertrümmerten Autos, Blut auf der Straße. Ein Notarzt erzählt, wie das ist mit dem Sterben. Ein Vater spricht davon, dass er seinen Sohn nie mehr in den Armen halten kann. 5000 Schüler erleben das – beim „Crash Kurs NRW“.

Das Kreuz am Straßenrand – irgendwo im Kreis Steinfurt – es ist ein stilles, ein ewiges Mahnmal: Hier sind sie gestorben. Vier junge Menschen wurden zu Opfern eines schrecklichen Verkehrsunfalls.

Vorbeugung ist wichtig. Junge Menschen aufrütteln. Sie warnen. Ihnen erzählen, was passieren kann. Ja, es geht um schlimme Sachen. Um schwere, um schwerste Unfälle. Sie passieren. Immer wieder. Leichtsinn, Überschätzung, cool sein, Gas geben – es kracht. Wenn man das liest, ist es nicht so schlimm. Wenn man Bilder sieht, sehr wohl. Zertrümmerte Autos, Blut auf der Straße. Und auf einer Bühne – irgendwo im Kreis – steht ein Notarzt. Er erzählt, wie das ist mit dem Sterben. Ein Vater spricht davon, dass er seinen Sohn nie mehr in den Armen halten kann.