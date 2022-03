Gegen den Verpackungsmüll: Waren-Fülle ohne Hülle

„Die Problematik kann doch niemand mehr leugnen“, sagt Kristian Kühling. Die Menschen verursachen noch immer zu viel Verpackungsmüll. In Deutschland wird das übrigens nicht weniger, sondern noch mehr, zeigen neueste Zahlen des Statistischen Bundesamts. Kühling will gegensteuern – und hat einen Unverpackt-Laden eröffnet.

Die Waren kommt mitunter in großen Säcken, Kristian Kühling bietet sie dann als Schüttgut an: Er betreibt in Steinfurt einen Unverpackt-Laden.

Wenn Kristian Kühling Waren nachlegen will, muss er ganz stark sein. Denn bei ihm kommen Nudeln, Mehl und Duschbad nicht in handlichen Plastikpäckchen, sondern in großen Gebinden. Müll zu vermeiden ist das größte Ziel des leidenschaftlichen Einzelhändler. Vor fast zwei Jahren hat er einen Unverpackt-Laden in Steinfurt-Burgsteinfurt eröffnet.