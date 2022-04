Verwirrung um die Corona-Zahlen im Kreis Steinfurt

Personalknappheit, Explosion der Fälle und IT-Probleme: Der Kreis räumt Fehler bei den Corona-Zahlen ein. Sie seien inzwischen aber behoben, hieß es am Freitag.

Zahlensprünge bei den Neuinfektionen von bis zu 1500 Fällen binnen 24 Stunden in einer Stadt, plötzlich fast 10 000 Genesene mehr als noch am Tag zuvor – die Informationen und Zahlen zur Corona-Pandemie im Kreis Steinfurt waren in den vergangenen Tagen –zurückhaltend ausgedrückt – mit größter Vorsicht zu genießen. Man könnte auch sagen: Sie waren falsch.