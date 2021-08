Viel Beifall für Grünen-Co-Chef Robert Habeck in Emsdetten

Emotional und rhetorisch versiert: Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck zog am Mittwochabend in Emsdetten alle Wahlkampf-Register. Auch Mona Neubaur, NRW-Landesvorsitzende, war in die „grüne Hochburg“, in der mit Oliver Kellner neuerdings ein grüner Bürgermeister regiert, gekommen.

Foto: Oberheim