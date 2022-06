Viel beim „Tag der Gärten und Parks“ zu entdecken 

Eines der bezauberndsten Fleckchen im Kreis Steinfurt: Loismanns Garten, direkt am Dortmund-Ems-Kanal in Ibbenbüren-Dörenthe, ist bereits über 120 Jahre alt und das Resultat der gärtnerischen Leidenschaft des Landwirts Bernhard Loismann. Der naturnahe Garten beherbergt gut 300 heimische und exotische Pflanzen und Baumarten.

Dass es im Kreis Steinfurt so viel mehr als nur Gärten mit friedhofsähnlicher Bepflanzung und akkuratem Zierrasen gibt, das lässt sich alljährlich am „Tag der Gärten und Parks“ ziemlich erleben. In diesem Jahr findet der Gartentag (eigentlich sind es ja deren zwei) am 11. und 12. Juni unter der Ägide des LWL bereits zum zehnten Mal statt. Und der Kreis Steinfurt ist mit einigen schönen Anlagen dabei.