Viel Service für die Wirtschaft im Kreis

Gut zu wissen, wo das Geld bleibt: Heute geht´s um satte 1,2 Mio. Euro. So viel Geld lässt sich der Kreis Steinfurt die Förderung der Wirtschaft vor der eigenen Haustür kosten. Jedes Jahr. Dafür gibt´s Hilfe, Infos, Beratung, Förderung etc. für die rund 16.000 Betriebe (5000 davon im Handwerk) im Kreis. Ein 20-köpfiges Team arbeitet bei der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (WESt). Landrat Dr. Martin Sommer ist quasi ober-zuständig (er will das auch sein!) in Sachen Wirtschaft. Er hat keinerlei Zweifel, dass die rund 1,2 Mio. Euro sehr gut angelegt sind. Gemeinsam mit dem seit Februar 2023 verantwortlichen WESt-Geschäftsführer Christian Holterhues legte Sommer jetzt den Geschäftsbericht für 2022 vor. Der kann sich sehen lassen...

„Turbulent“ und „Angst“ – zwei kennzeichnende Schlagworte fürs Jahr gab´s gleich zum Auftakt von WESt-Chef Holterhues. Logisch: Wer zurückdenkt, der denkt an Krisen ohne Ende, Angst vor Gasmangel, Inflation, Krieg, Corona-Reste, Klimawandel, Lieferkettenchaos und, und, und... Aber: „Die Wirtschaft im Kreis erweist sich als sehr belastbar und krisenfest. Sie ist gut durchgekommen!“

Ein paar allgemeine Kennzahlen

Nur ein paar allgemeine Kennzahlen: 170.000 Menschen (Rekord!) haben Arbeit im Kreis. ST hat mit 4,5 Prozent die zweitbeste Arbeitslosenquote in NRW. 3315 Gewerbeanmeldungen gab es, 2638 haben aufgegeben. Die Bilanz bei den Gründungen ist also insgesamt positiv.

Getreu dem Motto „tue Gutes und rede darüber“ machte WESt-Geschäftsführer Holterhues auf das umfangreiche Leistungspaket der Wirtschaftsförderung aufmerksam. Da ist u.a.:

– Unternehmenservice: 170 Beratungen, 55 Anträge, 1,1 Mio. Euro Fördervolumen

– Gründungsberatung: 281 Fälle betreut (2021 waren es nur 161), knapp 0,4 Mio Euro Fördermittel akquiriert

– Fachkräftesicherung: zwölf MINT (Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik, Technik) Rallyes in zwölf weiterführenden Schulen (1204 Teilnehmer), Kooperation mit 146 Unternehmen, 135 Workshop-Angebote mit 1654 Teilnehmern

– WiReSt (Wirtschaftliche Resilienz im Kreis Steinfurt): Neues Projekt in Kooperation mit der FH Münster; Kreis Steinfurt ist eine von elf Modellregionen bundesweit; 0,6 Mio. Euro Volumen; Ziel: Lieferketten beobachten, Materialengpässe erkennen, Frühwarnsystem für Firmen im Kreis

– Digitale Infrastruktur: 22 Mio. Euro Fördermittel in 2022 eingeworben; Breitbanversorgung aktuell 82 Prozent; Ziel: 95 Prozent in 2025; übrigens: Wo es nicht rund läuft in Sachen Breitband, ist die WESt ansprechbar: „Wir kümmern uns um Beschwerden. Wir finden Lösungen“, verspricht Christian Holterhues.

– Veranstaltungen: Die WESt hat 68 Veranstaltungen organisiert, 4100 Teilnehmer waren dabei; ein Schwerpunkt in 2023 wird das Thema „IT-Sicherheit“ für die Betriebe im Kreis Steinfurt sein; Ziel: informieren, sensibilisieren, Fördermöglichkeiten aufzeigen

„Wir wollen präsent sein im ganzen Kreis.“

Neben den nüchtern aufzählbaren Fakten ist dem neuen Geschäftsführer Christian Holterhues aber spürbar die Grundausrichtung der Wirtschaftsförderung ein Anliegen: „Für die Betriebe ist es doch sehr wichtig zu erfahren, welche Möglichkeiten es gibt. Genau das ist unser Job. Infos anbieten, Fördermöglichkeiten aufzeigen, Mittel besorgen.“ Beratung, das ist eine Kernaufgabe des Dienstleisters WESt. Übrigens nicht nur in der alten Villa in Steinfurt, wo die WESt ihre Büros hat: „Wir wollen präsent sein im ganzen Kreis. Wir fahren raus und bieten Beratung vor Ort.“

Wer noch mehr wissen will, findet den kompletten Geschäftsbericht der WESt im Internet