Vom Karneval am Valentinstag

Damit hatte niemand gerechnet. Der Elferrat rückte am späten Dienstagnachmittag bei Buddemeier an und sorgte für Stimmung. Auch ein Prinzenpaar wurde gekürt.

Obwohl fast überall im öffentlichen Leben die Nach-Corona-Stunde geschlagen hat, gibt es mancherorts noch Einschränkungen. So auch was die lieb gewonnene Tradition des Karnevals betrifft, den der Seniorentreff und die Bewohner, Gäste und Mitarbeiter des Altenheims gemeinsam im Haus Widum gefeiert haben. „Das geht wegen Corona immer noch nicht“, bedauert Treff-Leiterin Mechthild Teigeler. Für den Dienstag hatte sie deshalb keine Mühen gescheut, um das, was fehlte, so gut es ging zu kompensieren.