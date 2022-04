Was Habecks Osterpaket für den Kreis Steinfurt bedeutet

Kreis Steinfurt

Gleich zwei Maßnahmen-Bündel für den Ausbau der Erneuerbaren Energien, das Osterpaket und das Sommerpaket, will Bundeswirtschaftsminister Habeck in diesem Jahr durchsetzen; Ersteres wurde bereits vom Bundeskabinett gebilligt. Aber was bringt das Paket für konkrete Veränderungen?