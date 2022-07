Was mit dem Bio- und Grünabfall nach der Entsorgung passiert 

Um die Hinterlassenschaften des Wohlstandes, um Abfall, Sonder- und Biomüll, um Grünabfall Elektroschrott, Altpapier etc., kümmert sich die Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH, kurz EGST. Aber wie verwertet sie unseren Abfall? Eine Expertin erklärt uns den Weg des Mülls – heute des Bioabfalls .

In Kooperation mit EGST-Mitarbeiterin Beatrice Daal (Foto), die alle Infos zusammengetragen und uns die Hintergründe erklärt hat, will die kleine Serie einen Überblick geben, will Fakten, Infos und Wissenswertes vermitteln. Heute beschäftigen wir uns mit Bio- und Grünabfall.