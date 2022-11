Weg gepflastert mit Ungerechtigkeit

Schlemmen mit gutem Gewissen: Beim „fairen Kochen“ in der Küche der ehemaligen Hauptschule in Ladbergen stand nicht nur ein leckeres Essen im Vordergrund.

Schlemmen mit gutem Gewissen: Beim „fairen Kochen“ in der Küche der ehemaligen Hauptschule stand nicht nur ein leckeres Essen im Vordergrund, großen Wert wurde auf ökologische Aspekte gelegt. Und so konnte mit Lebensmitteln aus der Fairtrade-Produktion sowie mit Obst und Gemüse von hiesigen Feldern und Gärten das gemeinsame Abendessen gleich doppelt so gut munden.