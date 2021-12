Weihnachtsgeld? Wird gestrichen!

Kreis Steinfurt

Das Schreiben muss für ein handfestes Tief innerhalb der Verwaltung des Altkreises Tecklenburg gesorgt haben: Am 27. November 1953 erreichte ein Brief des Regierungspräsidenten aus Münster das alte Kreishaus am Teuto-Hang. Darin wird der Behörde mitgeteilt, dass die Bundesregierung „im Hinblick auf die ernste Haushaltslage“ beschlossen habe, die „Weihnachtszuwendungen 1953 nicht zu zahlen.“

Von Michael Hagel