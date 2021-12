Weiteres Corona-Hilfspaket für FMO im Kreisausschuss

Im Kreisausschuss am Dienstag steht mal wieder der Flughafen Münster/Osnabrück auf der Tagesordnung, genauer: dessen Finanzierung in der Coronakrise. Gut 3,1 Millionen Euro, erläuterten Landrat Dr. Martin Sommer und Kreiskämmerer Christian Termathe am Donnerstag, muss der Kreis als zweitgrößter Gesellschafter in die Hüttruper Heide nach Greven überweisen. Insgesamt erhält der FMO nach Beschluss der Gesellschafter drei Jahre lang jeweils zehn Millionen Euro.



Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie