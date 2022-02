Wie Fahrradbauer sich beim Teile-Einkauf abstrampeln

Wer bei Chipkrise nur an Laptops oder Autos denkt, denkt viel zu kurz. Sogar Fahrradhersteller bekommen die Halbleiterkrise zu spüren – wie Velo de Ville in Altenberge.

Fahrrad-Montage nach Kundenwünschen in Altenberge (o.l.): Doch Velo de Ville fehlen in der Corona-Krise immer wieder Teile.

Chips im Drahtesel? „In jedem Fahrradakku steckt ein kleiner Chip“, sagt Volker Thiemann, geschäftsführender Gesellschafter von Velo de Ville in Altenberge. In der Steuerung der E-Motoren ohnehin. E-Bikes machen rund 80 Prozent der Produktion in Altenberge aus. Aber: Selbst bei ganz normalen „Leezen“ sind derzeit wichtig Bauteile knapp: „Schaltwerke und Bremsen zum Beispiel.“ Zugleich ist die Nachfrage nach Fahrrädern am Ende des ersten Lockdowns 2020 „geradezu explodiert.“ Die Folge: „Wir könnten deutlich mehr Fahrräder verkaufen, als wir aktuell liefern können. Die Nachfrage liegt deutlich über den verfügbaren Materialkapazitäten.“