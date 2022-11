Viel Rückenwind für den Bürgerwind

Beim Windgipfel des Kreises in Saerbeck versammelten sich 160 Vertreter der Bürgerwindanlagen, der Kommunen, der Landwirtschaft und des Naturschutzes. Es gab viel Lob für das Erreichte, aber auch Kritik an der Planung des Landes.

Sie sind hier schon schnell, aber es müsste noch viel schneller gehen: Der Ausbau der Windkraft kommt zu langsam voran, immer noch. Sogar im Kreis Steinfurt, der so etwas wie ein „Energiewende-Hotspot“ (Zitat Wolfram Axhelm, Geschäftsführer des Bundesverbands Windenergie) ist. Beim Bürgerwindgipfel des Kreises am Dienstagnachmittag in Hövels Festhalle in Saerbeck wurde dann auch in Zeiten der angestrebten Energiewende intensiv diskutiert.