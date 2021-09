„Wir müssen für die Demokratie kämpfen“

Demokratie in Gefahr: Die Kreislandfrauen haben dieses nicht nur in Coronazeiten brandaktuelle nun in einer bemerkenswert klaren Diskussionsrunde näher aufgegriffen. Vor der Bundestagswahl sicherlich eine gute Idee. Das Video dazu ist auf dem Youtube-Kanal der Landfrauen abrufbar.

Foto: Hagel