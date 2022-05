Das Emsdettener Venn ist beliebtes Ausflugsziel, denn das unter Naturschutz gestellte Areal ist eines der wenigen erhaltenen Hochmoore in Deutschland. Doch es ist gefährdet.

Eigentlich die pure Idylle: braungrüne Moorflächen links und rechts, zartes Grün an Bäumen und Sträuchern, erste Farne, nur die vielen Mücken nervten etwas. Und dennoch war die (Um)Welt beim Ortstermin am Montagnachmittag im Naturschutzgebiet Emsdettener Venn nur bedingt in Ordnung. Denn das Venn, es ist gefährdet.