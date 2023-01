„Wir wissen genug, um jetzt zu handeln!“

Das „Shifting-Baseline-Syndrom“ prägnant erklärt: Diese drei Vogelarten waren mal im Kreis Steinfurt heimisch (auch wenn der Name „Alpenstrandläufer“ womöglich etwas irritiert). Inzwischen sind sie allesamt weg – und kaum jemand vermisst sie heutzutage. Denn was man nicht kennt, kann man auch nicht vermissen.

„Wussten Sie, dass der Alpenstrandläufer noch vor 150 Jahren zu den typisch münsterländischen Brutvögeln zählte?“ Diese Erkenntnis und noch vieles mehr vermittelte Prof. Dr. Thomas Fartmann in einem überaus spannenden Vortrag zum Thema „Erhaltung der Biodiversität westfälischer Kulturlandschaften“ beim Neujahrsempfang des Nabu-Kreisverbands Steinfurt in Rheine am vergangenen Sonntag.