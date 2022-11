Wohnraum: Bezahlbar, barrierefrei, inklusiv 

Möglichst lange in der eigenen Wohnung

Die Protagonisten der Wohnraum-Veranstaltung am Donnerstag im Kreishaus (v.l.n.r.): Kreis-Sozialdezernent Tilman Fuchs, LWL-Sozialdezernent Matthias Münning, Landrat Dr. Martin Sommer, NRW-Bau-Staatssekretär Daniel Sieveke und Kreis-Sozialamtsleiterin Roswitha Reckels.

Eigentlich war er die Hauptperson der Wohnraum-Veranstaltung am Donnerstagmorgen im Kreishaus: Jörg Loick hatte sich als Mensch mit Behinderung persönlich an Landrat Dr. Martin Sommer gewandt, ob der ihm nicht bei der Suche nach barrierefreiem Wohnraum im Kreisgebiet unterstützen könne. Den Landrat hat das ganz offenkundig so beeindruckt, dass er das Thema zur Chefsache gemacht hat – und dass daraus letztendlich die gestrige Veranstaltung mündete.