Zuletzt dramatisch mehr Krankmeldungen

Ursache waren vor allem zahlreiche zusätzliche Fehltage wegen Atemwegserkrankungen, psychischen Erkrankungen und die Folgen der Omikron-Welle mit vermehrten Krankschreibungen wegen Covid-19.

Insgesamt gingen in den ersten drei Monaten des Jahres 33 834 Krankmeldungen bei der AOK-Nordwest im Kreis Steinfurt ein. Besonders betroffen von den Krankschreibungen im Zusammenhang mit Covid-19 waren Arzt- und Praxishilfen, weiterhin Beschäftigte in den Bereichen Erziehung, Sozialarbeit und Heilerziehung, in Pflegeberufen sowie Mitarbeiter in den Rettungsdiensten.

Positive Auswirkungen der Pandemie

Doch es gibt auch positive Auswirkungen der Corona-Pandemie: Denn die Abstandsregeln haben auch positive Nebeneffekte im Kreis Steinfurt. Jedenfalls ist hier ist die Übertragung von Kopfläusen zuletzt deutlich gesunken. So sind die Verschreibungen von Arzneimitteln gegen Läusebefall im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 21,5 Prozent zurückgegangen. Wurden 2021 insgesamt nur 561 Packungen Anti-Läusemittel von niedergelassenen Ärzten im Kreis Steinfurt verordnet, waren es im Vorjahr 715 Packungen. Im Vergleich zum Jahr 2019 vor der Pandemie mit 1303 Packungen lag das Minus sogar bei 56,9 Prozent.

Das geht aus ebenfalls einer aktuellen Auswertung der AOK Nordwest hervor. „Durch die strengen Corona-Regeln ist die Kopflaus praktisch in Quarantäne versetzt und ihr der Verbreitungsweg abgeschnitten worden. Dadurch konnte sie sich nicht vermehren“, sagt AOK-Mann Michael Faust. Kopfläuse sind harmlos: Sie übertragen keine gefährlichen Krankheiten, nerven aber gewaltig. Die kleinen Tierchen leben vor allem in Kinderhaaren, sorgen für einen unangenehmen Juckreiz und vermehren sich rasend schnell. Vor allem Kindergarten- und Grundschulkinder sind betroffen.