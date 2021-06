Bürgerschützen stellen Maibaum auf

„Die Stadt schläft nicht“

Drensteinfurt Coronabedingt später als geplant und auch nur in kleiner Runde stellten die Bürgerschützen am Freitagabend in der „guten Stube“ der Stadt den Maibaum auf. In einigen Tagen dann sollen auch die Bänke für die künftige „Verweiloase“ da sein, teilte der Vorstand mit.