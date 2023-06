Suche nach vermisstem Mann – Wer kann Hinweise geben?

Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilt, laufen aktuell Suchmaßnahmen nach einem vermissten Mann im Kreis Warendorf. Der 35-Jährige wurde zuletzt am Mittwochmorgen (28.06.2023) in Wadersloh gesehen.

Vermutlich ist er mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs und folgendermaßen gekleidet: hellgrauer Kapuzenpullover, Shorts und hat dunkelbraune Haare.

Sollten Sie den Vermissten sehen, bitten wir Sie umgehend die Polizei zu informieren und ihn nicht direkt anzusprechen.

Der vermisste 35-Jährige. Foto:

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.