1000 Jahre alte Schrift wieder zu sehen

Landrat Dr. Olaf Gericke konnte am Samstag nicht ganz verbergen, wie sehr ihn die Eröffnung der neu konzipierten Dauerausstellung im Museum Abtei Liesborn mit dem Evangeliar bewegte.

Die Frage nach seinem Gefühl beantwortete er dann allerdings routiniert sachlich: „Ich freue mich für die Bürgerinnen und Bürger des Kreis Warendorf, dass wir ihnen das Evangeliar zurückgeben können.“

Von Rückgabe und Liesborn war an diesem Tag, auf den so viele im Museum Abtei Liesborn, im Kreishaus in Warendorf, in Münster und darüber hinaus fieberhaft hingearbeitet hatten, in vielen Grußworten die Rede.

Rückkehr nach sechs Jahren

Prof. Dr. Hermann Parzinger hatte dem Landrat in seinem Festvortrag bescheinigt, 2017 die Gunst der Stunde genutzt zu haben, um das Evangeliar zurückzukaufen. Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der die Bedeutung des Evangeliars aus der Karolingerzeit als eine der wenigen vollständig erhaltenen Handschriften hervorhob, verhehlte allerdings nicht, dass seine bayerischen Vorfahren mit diesem wertvollen Kulturgut, das seit 2018 offiziell diese Bezeichnung trägt, pfleglicher umgegangen seien.

Das Liesborner Evangeliar enthält die vier Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes und gilt als Kulturgut der Bundesrepublik. Es darf Deutschland jetzt nicht mehr verlassen. Foto: Martin Janzik

In Bayern habe man wertvolle klösterliche Handschriften schon früher Bibliotheken übereignet, so dass es gar nicht zu einer Odyssee wie im Fall des Liesborner Evangeliars hätte kommen können.

Niemand freute sich mehr als der Wadersloher Bürgermeister Christian Thegelkamp, der den Namen des Ortsteils Liesborn mit zwei bedeutenden Kulturereignissen verknüpft sah: mit dem Kammermusikfestival Liesborn, das am Vorabend begonnen hatte und das älteste seiner Art im Land ist, und eben mit dem Liesborner Evangeliar, das seit Sonntag auch für die breite Öffentlichkeit wieder zugänglich ist.

Dass Liesborn zudem noch mit dem Meister von Liesborn, Schöpfer des gleichnamigen Altars verbunden ist, unterstreicht nur die kunsthistorische Bedeutung des Ortes.

Dr. Sebastian Steinbach fiel bei dem Aufgebot prominenter Gäste und Redner die Rolle des Moderators zu, der NRW-Kulturministerin Ina Brandes kurz mit der Vorstellung sprachlos machte, es gebe zwar keinen Kaiser mehr, aber dafür eine für Kultur und Wissenschaft zuständige Ministerin.

Die bescheinigte dem Landrat und Kreis bei der Umsetzung des Ankaufs des Evangeliars und der Präsentation innerhalb von acht Jahren geradezu Lichtgeschwindigkeit. Denn in der Kultur dauerten viele Dinge sehr viel länger.

Lichtgeschwindigkeit bei der Umsetzung

Münster Oberbürgermeister Markus Lewe würdigte die enge Verbindung zwischen Liesborn und dem LWL-Museum, das wertvolle Teile des Liesborner Altars besitzt. Von den 70 Handschriften aus dem Liesborner Kloster ist in der Universitätsbibliothek nur noch eine vorhanden, alle anderen sind im Zweiten Weltkrieg verbrannt.

Die weiteren Handschriften aus der Bibliothek des ehemaligen Benediktinerklosters in Liesborn können zwar aus ihren sicheren Aufbewahrungsorten in Berlin, Wolfenbüttel, Kopenhagen und Krakaus nicht mehr zurückgeführt werden, aber sie sollen, wie Steinbach ankündigte, nach Möglichkeit Platz in der mit Hilfe der Sparkasse Münsterland Ost eingerichtete digitalen Bibliothek finden.

Ausführlich würdigte LWL-Direktor Dr. Georg Lunemann den barrierefreien Umbau des Museums, das damit als Modell beim Umgang mit denkmalgeschützter Architektur dienen könnte.

Eingerahmt wurde der Festakt von dem von Gina Derhardt-Lesieur auf Latein und Deutsch vorgetragenen Widmungsgedicht des Evangeliars, dem klösterlichen Gesang von Stefanie Brijoux und der musikalischen Reise durch 200 Jahre von Musikschulleiter Holger Blüder.

Für den Ausklang beim anschließenden Come together im Klosterhof sorgten Trompeter Christian Kappe mit Sebastian Altekamp (Piano), Ingo Senst (Kontrabass), Christian Schoenefeld (Schlagzeug) und Altfrid M. Sicking (Vibraphon).