16-Jähriger wird vermisst

Die Polizei sucht aktuell nach einem Jugendlichen. Seit Sonntag (4. Dezember) 15.30 Uhr wird der 16-Jährige Ahlener vermisst. Er sollte mit dem Zug zurück in eine Wohngruppe nach Hessen fahren, wo er aktuell lebt. Dort kam er allerdings nicht an.

In Ahlen war er zu Besuch bei seiner Familie. „Es gibt Hinweise, dass er noch im Bereich Münster und dem Kreis Warendorf ist“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Der 16-Jährige wird wie folgt beschrieben: Er ist circa 1,76 Meter groß, hat eine schlanke Statur, blonde Haare, er trägt vermutlich eine schwarze Hose, eine graue Jacke und schwarze Turnschuhe. Hinweise an die Polizei in Ahlen, 0 23 82/96 50 oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.