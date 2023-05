20-Jähriger schießt mit Schreckschusswaffe

Nachdem er auf dem Bergelerweg in Oelde mit einer Schreckschusswaffe geschossen hatte, erwartet einen 20-jährigen Engelskirchener ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Am Dienstagabend (23.5.2023) hörte ein Zeuge das Knallen einer Schreckschusswaffe. Am Bergelerweg in Oelde stellte er mehrere junge Männer fest.

Der Oelder informierte die Polizei, die das Trio im Alter von 19 und 20 Jahren überprüfte. Ein 20-Jähriger aus Engelskirchen gab gegenüber den Beamten zu, mit einer Schreckschusswaffe geschossen zu haben, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Zusätzlich führte der Mann demnach noch eine Softairwaffe und einen Schlagstock mit.

Die Einsatzkräfte stellten alle drei Waffen sicher und leiteten ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.