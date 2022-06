5700 traten in die Pedale

Kreis Warendorf

5700 Radlerinnen und Radler haben 2022 am kreisweiten Stadtradeln teilgenommen – 700 mehr als 2021. Im Aktionszeitraum von 21 Tagen sei die Aktion in allen Kommunen des Kreises mit großem Interesse und viel Engagement verfolgt worden, berichtet der Kreis in einer Pressemitteilung.