Abwärme der Kläranlage nutzen

In der Energiewelt ist jetzt Zeitenwende. Die Zeichen stehen auf grünen Strom von hier und vor allem auf unabhängige Energie. „Jetzt müssen die Weichen gestellt werden“, sagt Constantin Krass von den Stadtwerken Ostmünsterland.

Stadtwerke Ostmünsterland setzt auch in Oelde auf Alternativen zum Erdgas

Das Kanalrohr mit Wärmetauscher am Oelder Klärwerk wird 240 Meter lang sein. Aus dem Abwasser des Klärwerks soll Abwärme gewonnen werden. Die wird dann über ein etwa 1000 Meter langes Rohrsystem ins Neubaugebiet Weitkamp II geleitet.

Die Energiekrise macht sich in jedem Geldbeutel bemerkbar, und die ungewisse Zukunft belastet nicht nur vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges die Verbraucher. Versorger wie die Stadtwerke Ostmünsterland sorgen vor und setzten auf klimaneutrale Sonderprojekte – weg von fossilen hin zu erneuerbaren Energien, zum Beispiel in Neubaugebieten.

„Wir setzten nicht mehr auf Erdgasleitungen, sondern auf die regenerativen Begebenheiten vor Ort“, erläutert Umweltingenieur Constantin Krass, bei den Stadtwerken Ostmünsterland zuständig für alternative Energien und Energieeffizienz, im Gespräch mit dieser Zeitung. „Noch ist es nicht zu spät für eine Energieumstellung. Jetzt müssen die Weichen gestellt werden. Gas wird es nicht mehr sein.“

Fünf Millionen für autarke Energie

Nach Bauprojekten in Drensteinfurt (Energiemix, in Umsetzung) und Telgte (kaltes Nahwärmenetz, Erschließungsbeginn: 2023) planen die Stadtwerke Ostmünsterland die energetische Versorgung des Baugebietes „Weitkamp II“ in Oelde mit einem Volumen von fünf Millionen Euro.

Constantin Krass, bei den Stadtwerken Ostmünsterland zuständig für alternative Energien und Energieeffizienz. Foto: Peter Sauer

Dort soll die Abwärme der nahe gelegenen Oelder Kläranlage genutzt werden, um die dort entstehenden rund 100 Häuser mit Wärme zu versorgen – über ein sogenanntes Kaltes Nahwärmenetz. Dafür sollen ungedämmte Kunststoffrohre (die sind günstiger als die übliche Fernwärmeleitung) für den Vor- und Rücklauf verlegt werden. Durch sie wird Wasser als Wärmeträger mit einer Temperatur von zehn bis 15 Grad Celsius geleitet. Die Wärmeauskopplung erfolgt am Abfluss des Klärwerks aus dem geklärten Wasser. Unter Einsatz von Ökostrom nimmt in jedem Haus eine Wärmepumpe den Temperaturhub auf die gewünschte Vorlauftemperatur vor. Eine Kilowattstunde Strom erzeugt laut Studie der Stadtwerke etwa vier Kilowattstunden Wärme.

Kläranlage besitzt ausreichendes Wärmepotenzial

Der Klärprozess bleibt unberührt. Die Wärmebedarfe wurden bestimmt, das Wärmepotenzial aus dem Abwasser ermittelt. „Unsere Studie hat ergeben, dass die Kläranlage ausreichendes Wärmepotenzial besitzt, um das ungefähr ein Kilometer entfernte neue Baugebiet ausreichend zu versorgen“, sagt Constantin Krass. „Und es wird deutlich günstiger als Erdgas.“ Eine zusätzliche Nutzung von Geothermie sei nicht erforderlich. „Wichtig ist eine hohe Anschluss-Quote.“ Es zählt also die Anschlusspflicht ebenso wie die Benutzungspflicht.

Bundesförderung

Im Neubaugebiet „Weitkamp II“ besteht zudem die Pflicht, auf jedem Haus eine Photovoltaik-Anlage zu installieren, flache Dächer von Anbauten müssen begrünt werden. „Mit dem Projekt machen wir uns unabhängig von Brennstoffen und Energiekosten“, sagt Krass.

Die nächsten Schritte sind nun vor allem die Ermittlung der Energie- und Anschlusskosten und die Fertigstellung der Machbarkeitsstudie, als Grundlage, um den Antrag zu stellen für eine Bundesförderung „Wärmenetzsysteme 4.0“. Es geht um eine Förderquote von 40 bis 50 Prozent (rund 2,5 Millionen Euro). Der frühest möglicher Baubeginn ist für Ende 2023 anvisiert.

Mit Sonnenergie die Zukunft meistern

Ein weiteres Projekt in Oelde ist der interkommunale Solarpark zwischen A2 und Vierjahreszeitenpark in der Hoest, etwa zu einem Drittel auf Oelder (im Westen) und zu zwei Dritteln auf Ennigerloher Gebiet. Dort soll 2023/24 eine Freiflächen-Photovoltaikanlage auf einer Fläche von 9,6 Hektar entstehen. „Ziel ist es, für eine CO 2 -neutrale Energieversorgung zu sorgen, die für alle bezahlbar ist und bleibt.“

Des weiteren setzen die Stadtwerke Ostmünsterland auch bei ihren Fahrzeugen auf Hybrid oder Elektro. „Der Fuhrpark wird gerade komplett grün“, sagt Constantin Krass. „Nur wenn wir die neuen Wege konsequent umsetzen, können wir die Zukunft meistern.“